Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Iubirea milostivă și vindecătoare a lui Hristos trezește în păgâni credințe puternice

„Iubirea milostivă și vindecătoare a lui Hristos trezește în păgâni credințe puternice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Arădenii și-au luat rămas-bun de la PS Emilian Crișanul: O adevărată lecție a demnității

Sute de credincioși, alături de ierarhi, clerici și membrii familiei, și-au luat duminică rămas-bun de la Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul la Catedrala Veche din Arad.

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Aproape 500.000 de români îi au ca ocrotitori spiritual pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Aproape 500.000 de români își serbează luni onomastica, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

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ITO București 2026 va avea loc la începutul lunii septembrie: Aproximativ 2.400 de tineri sunt așteptați în Capitală

Aproximativ 2.400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO), care va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie.

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Arhiepiscopia Bucureștilor a oferit sprijin pentru 100 de persoane private de libertate de la Penitenciarul Jilava

Arhiepiscopia Bucureștilor a oferit joi sprijin material și duhovnicesc pentru 100 de persoane private de libertate fără aparținători din cadrul Penitenciarului București-Jilava.

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