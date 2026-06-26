Arhiepiscopia Bucureștilor a oferit joi sprijin material și duhovnicesc pentru 100 de persoane private de libertate fără aparținători din cadrul Penitenciarului București-Jilava.

Cei 100 de beneficiari au participat la o slujbă de Te Deum oficiată în Capela „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a instituției.

Să le redăm încrederea că nu sunt singuri

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial în cadrul Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a explicat pentru Trinitas TV că inițiativa urmărește să le ofere deținuților nu doar ajutor material, ci și încurajare sufletească.

„Și anul acesta, Sectorul social-filantropic a mers pentru a cerceta pe cei închiși, pentru a le duce darul Părintelui Patriarh și părinteasca rugăciune și binecuvântare pentru cei care se află departe de societate la Penitenciarul Jilava”.

Părintele consilier eparhial a subliniat că „aceste persoane, pe lângă faptul că se află încarcerate, au fost abandonate total și de familii, și de aparținători, de cunoscuți”.

„Am căutat ca prin această vizită să le aducem puțină alinare, să le redăm încrederea că nu sunt singuri. Am căutat să le oferim și mici daruri cu lucruri necesare traiului de zi cu zi”, a subliniat pr. Ionuț Tutea.

Ocrotitorii tuturor celor întemnițați

La rândul său, preotul Marius Ilie, slujitor al capelei Penitenciarului București-Jilava, a arătat că acțiunea s-a înscris în programul de reintegrare socială desfășurat în cadrul instituției.

„Am făcut o slujbă de mulțumire pentru toate persoanele private de libertate din Penitenciarul București-Jilava, pentru că ne aflăm în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar sfinții apostoli sunt ocrotitorii tuturor celor întemnițați”.

„Se cuvine așadar să-I mulțumim lui Dumnezeu, să rugăm pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel să aducă putere celor ce trec prin această perioadă mai grea a vieții lor și să-i întărească în acest parcurs”, a subliniat preotul.

Persoanele private de libertate au primit la finalul slujbei un pachet cu produse alimentare și de igienă. Capela Penitenciarului București-Jilava, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, a fost sfințită în anul 2015.

Foto credit: Trinitas TV