Patriarhul Daniel: Iubirea milostivă și vindecătoare a lui Hristos trezește în păgâni credințe puternice

„Iubirea milostivă și vindecătoare a lui Hristos trezește în păgâni credințe puternice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Patriarhul Daniel a explicat că minunea vindecării slugii sutașului are atât un înțeles filantropic, cât și unul misionar.

„Vindecarea unui om bolnav de alt neam decât evreii și de altă religie decât cea mozaică are un înțeles misionar simbolic și anume, ea prevestește faptul că Evanghelia lui Hristos va fi predicată în toată lumea, la toate popoarele, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii”.

„Acest sutaș sau centurion roman preînchipuie etniile sau popoarele, altele decât poporul lui Israel, care vor veni la Hristos, vor crede în El și se vor mântui”, a evidențiat Preafericirea Sa.

Bunătatea și smerenia sutașului

Patriarhul României a evidențiat grija neobișnuită pe care sutașul o avea față de sluga sa: „Este un om bun la suflet, un om milos, un om plin de compasiune, adică el pătimește împreună cu cel bolnav, suferă împreună cu cel suferind”.

Totodată, Preafericirea Sa a arătat că răspunsul sutașului către Mântuitorul descoperă o smerenie autentică: „Cuvintele sutașului arată smerenia lui, dar și prudența lui”.

„Domnul Iisus Hristos descoperă credință puternică și mare smerenie la un om de alt neam și de altă religie decât poporul lui Israel”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Datoria de a te ruga pentru cei bolnavi

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre datoria creștinilor de a se ruga pentru cei bolnavi și de a le fi aproape.

„Evanghelia de azi ne arată și importanța rugăciunii pentru alții, mai ales când oamenii sunt atât de bolnavi, încât nici nu pot să se deplaseze și nici nu mai pot exprima în cuvinte suferința lor grea și copleșitoare”.

„Biserica ne cere să ne rugăm nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toți bolnavii, pentru toți cei ce suferă, pentru cei ce știu să se roage și pentru cei ce nu știu să se roage”, a evidențiat Preafericirea Sa.

Puterea cuvintelor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat responsabilitatea cu care trebuie folosite cuvintele în relația cu aproapele.

„Trebuie să folosim cu toate responsabilitatea cuvântului, deoarece cuvântul poate răni sau poate vindeca sufletește. Un cuvânt greu, spus cuiva nevinovate, le rănește sufletește, iar un cuvânt bun, spus cuiva întristate, îi poate vindeca răni ascunse și își schimba stări sufletește”.

„Evanghelia de azi ne cheamă să folosim cuvântul doar pentru a vindeca pe cel bolnav, pentru a ridica pe cel căzut, pentru a sfătui pe cel ce a greșit, pentru a întări spiritual pe cei slabi, pentru a spori comuniunea, adică iubirea oamenilor cu Dumnezeu și întreolaltă”, a spus la final Patriarhul României.

Foto credit: Ziarul Lumina