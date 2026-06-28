Aproape 500.000 de români îi au ca ocrotitori spiritual pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Aproape 500.000 de români își serbează luni onomastica, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Conform Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, 488.207 români poartă numele sfinților apostoli prăznuiți în data de 29 iunie și derivate.

Printre cei mai mulți bărbați care își serbează onomastica în această zi se numără cei cu numele Petru, 125.788 de români, urmat de cei care se numesc Paul, 78.015 de persoane.

În cazul femeilor, numele dominant este Paula, purtat de 48.852 de doamne, urmat de Petronela, cu 35.864 de purtătoare.

Alte persoane sărbătorite joi sunt cele cu nume de: Paulică/Paulica, Pavăl/Paval, Petrică/Petrica, Petrișor/Petrisor, Petronel, Petruș/Petrus, Pătru/Patru, Pătruș/Patrus, Petruț/Petrut, Păvăluș/Pavalus/Pavăluș, Paulina, Pauliana, Pavelina, Petra, Petrița/Petrita, Petruța/Petruta, Pătra/Patra și alte derivate.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt cinstiți împreună ca „mai-marii Apostolilor”, pentru rolul lor hotărâtor în răspândirea Evangheliei și întemeierea Bisericii.

Deși au avut chemări și misiuni diferite, mărturisirea comună a credinței în Hristos și jertfa lor martirică i-au așezat împreună în calendarul ortodox, fiind prăznuiți în fiecare an la 29 iunie.

Sfântul Apostol Petru a propovăduit îndeosebi iudeilor, iar Sfântul Apostol Pavel a fost numit „Apostolul neamurilor”, vestind Evanghelia în numeroase regiuni ale Imperiului Roman.

Prin activitatea lor misionară, cei doi sfinți apostoli au avut o contribuție esențială la răspândirea creștinismului în lume.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene