Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei 2026: Biserica apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om

În tradiționalul mesaj pastoral la Duminica Ortodoxiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om: copil, bătrân, bolnav, refugiat, singur, marginalizat, deoarece el este o icoană a lui Dumnezeu, iar în cei mai smeriți strălucește cu adevărat chipul lui Hristos”.

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Canonul Sf. Andrei Criteanul: Aproape 1.000 de credincioși s-au rugat împreună cu ierarhii Romanului și Bacăului

Aproape 1.000 de credincioși s-au adunat marți seara la Biserica „Sfântul Dumitru” – Narcisa din Bacău la slujba Pavecerniței Mari, în care s-a citit a doua parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

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Bucuria de a dărui: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a făcut o donație importantă unui spital din Argeș

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a oferit marți, în cadrul programului „Bucuria de a dărui”, produse de curățenie și igienă în valoare de 17.000 de lei Spitalului de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sfântul Andrei” din Valea Iașului, județul Argeș.

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Primăria Municipiului București va găzdui o nouă campanie de donare de sânge

Primăria Municipiului București va organiza în data de 3 martie o nouă campanie de donare de sânge.

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Românii din Settimo Torinese vor inaugura propria biserică: A fost construită în doar un an și jumătate

Comunitatea românească din Settimo Torinese, Italia, se pregătește să inaugureze noua biserică parohială, construită în doar un an și jumătate. Inaugurarea va avea loc sâmbătă, în data de 14 martie, la ora 15:30.

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