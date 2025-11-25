Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel îl felicită pe IPS Nifon la aniversarea a 40 de ani de arhierie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, cu ocazia aniversării a 40 de ani de arhierie.

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Moaștele Sfântului Calinic de la Cernica, duse spre închinare la capela Spitalului de Copii „Maria Sklodowska Curie”

Racla care conține un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, aflate în patrimoniul Mănăstirii Cernica, va fi adusă spre închinare la capela spitalului „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, cu ocazia hramului lăcașului, sărbătoarea Sfântului Stelian Paflagonul.

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Protos. Arsenie Irimiea: Darul se împlinește în dialog cu Dăruitorul. Ce trebuia să-și spună bogatul căruia i-a rodit țarina

Protos. Arsenie Irimiea, starețul mănăstirii bucureștene Schitul Darvari, a explicat duminică unde a greșit bogatul căruia i-a rodit țarina. Părintele stareț a vorbit despre „drama omului contemporan”, care „nu știe ce să facă cu binele și cu succesul pe care le trăiește”.

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Moaștele Sf. Iacob Putneanul la Paraclisul Episcopal din Copenhaga: Un tânăr convertit a primit numele sfântului

O delegație de la Mănăstirea Putna, condusă de Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul sfântului așezământ și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a dus sâmbătă, la Paraclisul Episcopal din Copenhaga, un fragment din moaștele Sf. Ier. Iacob Putneanul.

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Arhiepiscopul Atanasie a fost în mijlocul românilor din Northampton la sărbătoarea hramului

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit duminică la Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Northampton, cu ocazia hramului.

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