Arhiepiscopul Atanasie a fost în mijlocul românilor din Northampton la sărbătoarea hramului

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit duminică la Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Northampton, cu ocazia hramului.

Sărbătoarea hramului a încununat trei zile de rugăciune și activități în comunitatea ortodoxă românească din Northampton.

Programul hramului a început joi cu slujba Privegherii, continuând vineri cu Sfântul Maslu și o conferință susținută de părintele profesor Vasile Stanciu, care a vorbit despre rolul Maicii Domnului în viața Bisericii și în viața credincioșilor.

Parohia a organizat sâmbătă o serie de ateliere pentru copii, tineri și adulți – de pictură bisericească, muzică psaltică, prim ajutor, alimentație sănătoasă și șah.

Seara s-a încheiat cu un concert caritabil de colinde tradiționale românești susținut de artista Paula Seling, eveniment menit să sprijine achiziția unui lăcaș de cult propriu.

Viață luminată

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a explicat sensul duhovnicesc al praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, arătând că „intrarea ei în templu devine icoana intrării lui Hristos în inima omului”, iar postul, rugăciunea și faptele bune sunt pași concreți spre o viață luminată de prezența lui Dumnezeu.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a mulțumit părintelui paroh Florin Simionca și tuturor celor implicați în organizarea evenimentului, apreciind în mod special activitatea culturală și misionară a parohiei.

La sărbătoare au fost prezente și doamna Mihaela Savu, consul general al României la Birmingham, respectiv doamna Victoria Cioclea, consul al Republicii Moldova la Londra, care au subliniat rolul Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea identității și coeziunii comunităților românești din Regatul Unit.

Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Northampton a fost înființată în anul 2007 și își desfășoară activitatea liturgică și misionară în incinta Bisericii St. Michael and All Angels.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord / Dorinel Preoțescu