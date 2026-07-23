Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel și-a aniversat ziua de naștere la Centrul Cultural-Misionar „Familia”: Un moment de recunoștință

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a aniversat miercuri ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru la Centrul Cultural-Misionar „Familia” din orașul Pantelimon. Preafericirea Sa a afirmat că această zi reprezintă „un moment de recunoștință adusă lui Dumnezeu”.

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A fost lansat un volum aniversar dedicat Patriarhului Daniel: Un proiect surpriză

Volumul „Păstorul cel bun. Un volum aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață” a fost lansat miercuri la Centrul Cultural-Misionar „Familia” din Pantelimon, județul Ilfov.

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Președintele Nicușor Dan îl felicită pe Patriarhul Daniel: Energie înnoitoare, deschidere spre comunicare și respect reciproc

Excelența Sa Nicușor Dan, Președintele României, i-a transmis miercuri Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani.

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Mitropolitul Antonie s-a întâlnit cu Ambasadorul României în Republica Moldova: Dialog despre proiecte comune

Mitropolitul Antonie al Basarabiei s-a întâlnit marți cu Excelența Sa Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, la Reședința Mitropolitană din Chișinău.

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Hram la Mănăstirea Pantocrator: Să devenim și noi apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, îndeamnă PS Galaction

„Cinstind pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, să devenim și noi apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos”, a îndemnat Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului, miercuri, la hramul Mănăstirii teleormănene Pantocrator din Drăgănești-Vlașca.

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