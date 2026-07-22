Mitropolitul Antonie s-a întâlnit cu Ambasadorul României în Republica Moldova: Dialog despre proiecte comune

Mitropolitul Antonie al Basarabiei s-a întâlnit marți cu Excelența Sa Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, la Reședința Mitropolitană din Chișinău.

În cadrul întrevederii au fost discutate proiecte comune în domeniile educației, culturii, patrimoniului, activităților social-filantropice și sprijinirii comunităților românești dintre Prut și Nistru.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a mulțumit Ambasadei României în Republica Moldova pentru sprijinul acordat, de-a lungul anilor, proiectelor ecleziale, culturale și educaționale, subliniind importanța colaborării dintre Biserică și instituțiile statului român în păstrarea patrimoniului spiritual și identitar românesc.

O cooperare strânsă

La rândul său, ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că aceasta a reprezentat prima întâlnire de lucru cu noul Mitropolit al Basarabiei și a urmărit consolidarea cooperării dintre cele două instituții.

„Cu acest prilej am stabilit de comun acord necesitatea unei cooperări strânse si orientate spre rezultate tangibile între Ambasada României si Mitropolia Basarabiei, pentru dinamizarea activităților pastorale si sociale in beneficiul tuturor comunităţilor de pe acest mal al Prutului”.

Excelența Sa Cristian-Leon Țurcanu și-a exprimat sprijinul pentru activitatea Mitropoliei Basarabiei: „Misiunea Înaltpreasfințitul Părinte Antonie nu va fi una ușoară, însă am dat asigurări de tot sprijinul meu și al colectivului misiunii”.

În cadrul întâlnii au fost analizate și proiecte aflate în pregătire, dedicate valorificării patrimoniului istoric al Mitropoliei Basarabiei, dezvoltării programelor educaționale și culturale și extinderii activităților sociale în beneficiul comunităților din Republica Moldova.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei