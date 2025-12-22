Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Comunicat: Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026

Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

Citește mai mult.

Patriarhul Daniel, încântat de costumele populare ale colindătorilor. Un grup i-a dăruit o ladă de zestre tradițională

Părintele Patriarh Daniel a primit vineri seară patru grupuri de colindători din diverse zone ale țării, pe care i-a apreciat pentru costumele populare îmbrăcate cu această ocazie. Un grup de colindători buzoieni i-a dăruit o ladă de zestre tradițională creată în zona lor.

Citește mai mult.

Revista „Binele de știut”: Noiembrie 2025

Evenimentul central al lunii noiembrie a fost prima celebrare a hramului Catedralei Naționale, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Slujba, la care au participat numeroși credincioși din întreaga țară, a fost condusă de trei episcopi, iar cuvântul de binecuvântare de la final a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Citește mai mult.

PS Paisie Sinaitul: Colindul este vocea Bisericii care plânge de mila Pruncului, dar se bucură de victoria iubirii Sale

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la concertul de Crăciun desfășurat duminică la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Citește mai mult.

Catedrala Patriarhală va găzdui un concert de colinde susținut de Corala „Nicolae Lungu” și Grupul Psaltic Tronos

Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul Psaltic Tronos vor susține miercuri, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, un concert de colinde la Catedrala Patriarhală.

Citește mai mult.