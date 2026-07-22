Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Mănăstirea Dobrești, ctitorie a Patriarhului Daniel, și-a cinstit ocrotitorul: Care este stadiul lucrărilor

Mănăstirea Dobrești din județul Timiș, ctitorită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în locurile natale, și-a cinstit luni ocrotitorul. Liturghia din ziua de pomenire a Sf. Pror. Ilie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. La slujbă au fost pomeniți părinții Părintelui Patriarh Daniel, Alexie și Stela.

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Mănăstirea Dintr-un Lemn și-a sărbătorit hramul: Icoana Maicii Domnului este purtătoare de har

Mănăstirea Dintr-un Lemn și-a sărbătorit marți hramul închinat Icoanei Maicii Domnului de la așezământul monahal. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a subliniat că „Icoana este purtătoare de har, pentru că se comunică de la persoana Maicii Domnului”.

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Sărbătoarea Sf. Ilie la Catedrala din Roman: PS Teofil Trotușanul a împlinit un an de când a fost hirotonit arhiereu

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Romanului și Bacăului a împlinit luni, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, un an de când a fost hirotonit arhiereu. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala din Roman, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

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Președintele României a promulgat legea care îl declară pe Protopopul Aurel Munteanu martir și erou al națiunii

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat luni legea privind declararea Protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii, precum și instituirea Zilei Martirilor Români din Huedin.

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Bisericile de lemn și Mocănița se numără printre atracțiile preferate ale turiștilor din Maramureș

Bisericile de lemn, trenul Mocănița și traseele de cicloturism se numără printre principalele atracții alese de turiștii care ajung vara aceasta în Maramureș.

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