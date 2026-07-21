Mănăstirea Dintr-un Lemn și-a sărbătorit hramul: Icoana Maicii Domnului este purtătoare de har

Mănăstirea Dintr-un Lemn și-a sărbătorit marți hramul închinat Icoanei Maicii Domnului de la așezământul monahal. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a subliniat că „Icoana este purtătoare de har, pentru că se comunică de la persoana Maicii Domnului”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropoliții Irineu al Olteniei și Naum de Ruse (Patriarhia Bulgariei), împreună cu Arhiepiscopii Teodosie al Tomisului, Varsanufie al Râmnicului; Episcopii Andrei al Covasnei și Harghitei, Visarion al Tulcii; și Episcopul vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Aduce credincioși din toată România

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a vorbit despre istoria și cinstirea Icoanei Maicii Domnului aflată la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

„Sfânta Icoană este cinstită cu mulți ani în urmă, ca una care dă multă bucurie duhovnicească credincioșilor, sănătate și izbăvire de duhurile necurate”.

„De atunci și până astăzi, această dumnezeiască Icoană străjuiește în mănăstirea de aici și aduce la sine credincioși din toate părțile României și nu numai, chiar și din străinătate, pentru că faima ei s-a dus până departe de hotarele țării”, a spus mitropolitul.

Maica Domnului, mijlocitoare pentru lume

Mitropolitul Olteniei a evidențiat rolul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în iconomia mântuirii, fiind „mijlocitoarea noastră”.

„Maica Bucuriei înțelege lipsurile, neputințele și trebuințele noastre și știe cui să se adreseze ca să îndepărteze această lipsă de mulțumire a oamenilor”.

„Să privim cu evlavie Icoana Maicii Domnului și să avem credință în mama noastră, să o cinstim cu adevărat, să o preamărim, pentru că singura noastră mijlocitoare și rugătoare înaintea Fiului ei este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Veche tradiție de cinstire

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie le-a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor prezenți la sărbătoare și a evidențiat vechea tradiție de cinstire a Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Arhiepiscopul Râmnicului a amintit că icoana a fost, de-a lungul veacurilor, „izvor de binecuvântare, mângâiere și ajutor” pentru monahi și pentru numeroșii pelerini care au venit la Mănăstirea Dintr-un Lemn cu credință și nădejde, mărturiile despre minunile săvârșite înaintea ei fiind consemnate încă din secolul al 17-lea.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința sa din 29 septembrie 2025, înscrierea în calendar a zilei de 21 iulie ca zi de cinstire a Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un lemn.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului