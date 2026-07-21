Mănăstirea Dobrești, ctitorie a Patriarhului Daniel, și-a cinstit ocrotitorul: Care este stadiul lucrărilor

Mănăstirea Dobrești din județul Timiș, ctitorită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în locurile natale, și-a cinstit luni ocrotitorul. Liturghia din ziua de pomenire a Sf. Pror. Ilie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. La slujbă au fost pomeniți părinții Părintelui Patriarh Daniel, Alexie și Stela.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Paisie a subliniat importanța pregătirii pentru primirea Sfintelor Taine și a arătat că aceasta începe înainte de Sfânta Liturghie, prin citirea Canonului de Împărtășanie, prin rugăciune și prin veghe asupra propriilor gânduri și continuă după împărtășire, prin păstrarea unei vieți curate, astfel încât harul primit prin Sfintele Taine să rodească cât mai mult în viața credincioșilor.

Totodată, ierarhul a evocat viața Sfântului Proroc Ilie și a evidențiat jertfa, credința neclintită și puterea rugăciunii sale. Preasfinția Sa a amintit atât de jertfa adusă pe Muntele Carmel, prin care Dumnezeu a arătat adevărul credinței prorocului, cât și de învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului.

Stadiul lucrărilor

„Până în prezent, cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrările au avansat la biserică în proporție de 90%. Mai sunt ceva finisaje exterioare”, a declarat, pentru Trinitas TV, Protos. Matei Buliga, starețul mănăstirii.

„S-a reușit să se facă drumul ce înconjoară biserica și face legătura cu șoseaua principală. Iar în viitor sunt prevăzute lucrări de amenajare exterioară a curții, ceea ce înseamnă toate aleile, toate trotuarele și zonele adiacente bisericii, dar și casei monahale. În același timp se va termina proiectarea clopotniței, a paraclisului de vară și a stăreției.”

Despre mănăstire

Așezământul monahal, situat în comuna Bara, a fost înființat în 9 iulie 2003, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului și la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei). Piatra de temelie a fost sfințită în 23 octombrie 2005.

Din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Mănăstirea Dobrești îi are ca ocrotitori pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul și pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Sursa foto: Mitropolia Banatului