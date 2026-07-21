Bisericile de lemn și Mocănița se numără printre atracțiile preferate ale turiștilor din Maramureș

Bisericile de lemn, trenul Mocănița și traseele de cicloturism se numără printre principalele atracții alese de turiștii care ajung vara aceasta în Maramureș.

Livia Sima, președinta Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), din Maramureș, a precizat pentru Agerpres că mulți turiști aleg vacanțele în familie sau în grupuri mici și caută locuri de cazare aflate în zone naturale.

O parte dintre vizitatori includ în program bisericile de lemn din patrimoniul local, muzee sătești și urbane, precum și circuite dedicate lăcașurilor de cult vechi din Maramureș.

Bisericile de lemn, parte a identității locale

Turismul de factură religioasă include circuite dedicate bisericilor de lemn, unele dintre acestea fiind incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

„Sunt biserici vechi de sute de ani, bine conservate, puse în valoare de comunități și se bucură de o prezentare completă din parte celor care le îngrijesc. Bisericuțele din lemn sunt cea mai mare valoare a patrimoniului local, țin de identitatea noastră și fac parte din istoria unor comunități rurale”, a declarat Livia Sima.

Ea a explicat că există turiști care ajung în Maramureș special pentru a vizita aceste lăcașuri de cult, înainte de a-și continua traseul spre alte regiuni ale țării.

Bisericile de lemn sunt considerate unele dintre cele mai importante elemente ale patrimoniului local și sunt puse în valoare de comunitățile care le îngrijesc.

Mocănița

„Trenul Mocănița îi transportă de-a lungul defileului Văii Vaserului. Trenul circulă cu o viteză destul de mică și permite turiștilor să se bucure de natură pe cei aproape 20 de kilometri de drum parcurs. Bineînțeles, pasionații de fotografie vin special pe Valea Vaserului și petrec mai multe zile în zonă pentru a vizita și alte locuri”, a mai declarat Livia Sima.

Călătoria cu Mocănița oferă vizitatorilor acces la peisajul natural al Munților Maramureșului.

De asemenea, cicloturismul a început să se dezvolte în satele de deal și de câmpie, odată cu amenajarea unor trasee pentru bicicliști pe foste drumuri rurale.

Potrivit ANTREC Maramureș, anual ajung în județ peste 20.000 de turiști români și străini.

Foto credit: Agenția de pelerinaje Basilica Travel