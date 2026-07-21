Sărbătoarea Sf. Ilie la Catedrala din Roman: PS Teofil Trotușanul a împlinit un an de când a fost hirotonit arhiereu

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Romanului și Bacăului a împlinit luni, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, un an de când a fost hirotonit arhiereu. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala din Roman, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

La finalul slujbei, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului l-a felicitat pe ierarh pentru primul an de slujire arhierească și pentru implicarea în intensificarea activității pastoral-misionare a eparhiei.

„Este foarte important să te odihnești în celălalt și celălalt să se odihnească în sufletul tău. Fiecare se străduiește ca sufletul său să devină un har, o lumină, care se aprinde și este întreținută de Duhul Sfânt”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat că, în acest prim an, au încercat împreună „să răspundă nevoilor spirituale ale eparhiei, la nevoile materiale și la toate celelalte provocări ale lucrării bisericești”.

„Vlădica s-a adăugat misiunii noastre, ajutându-ne foarte mult în activitatea pastoral-misionară. Toate sunt bune dacă sunt spre lauda lui Dumnezeu”.

O strânsă colaborare

Arhimandritul Pimen Costea, vicar eparhial, a evidențiat buna colaborare dintre cei doi ierarhi.

„Un an de slujire, un an de activitate liturgică, pastorală și social-filantropică, în care cei doi s-au completat armonios și au făcut ca această eparhie să meargă, să înflorească și să crească”, a spus părintele arhimandrit.

„Noi, cei care suntem colaboratori ai Înaltpreasfinției Voastre, să fim în Duhul slujirii lui Hristos și să simțim că are cine să ne ocrotească, are cine să se roage pentru noi, cine să mijlocească la Dumnezeu pentru neputințele noastre, că are cine să ne întărească atunci când slăbim, fie în credință, fie în lucrare, că are cine să ne încurajeze și să ne susțină”.

Slujire binecuvântată

La rândul său, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvânatarea de a sluji și i-a exprimat recunoștința Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru încrederea și îndrumarea oferite.

„Așa cum Elisei, atunci când a fost binecuvântat de Profetul Ilie, a cerut ca darurile Sfântului Ilie să fie îndoite în el, în ucenic, îndrăznesc și eu să cer acest lucru, ca darurile pe care Înaltpreasfințitul le-a primit să le îndoiască în ucenici, în cei care astăzi au venit să mulțumească pentru toate lui Dumnezeu și Înaltpreasfinției Voastre”.

Cu acest prilej, ierarhul a prezentat și o broșură care sintetizează primul său an de slujire arhierească.

„Este un fel de mulțumire pe care îndrăznesc să o ofer mai întâi Înaltpreasfințitului, dar și tuturor celor care sunt de față, rugându-vă să ne însoțiți în continuare, în primul rând, cu rugăciunea, pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face prin stăruință în rugăciune, așa cum a făcut și marele Profet Ilie, care a fost un mare rugător”, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 2 iulie 2025 și a fost hirotonit arhiereu în ziua de 20 iulie a aceluiași an.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Romanului și Bacăului