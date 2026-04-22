Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Mesajul Patriarhului Daniel la Duminica Mironosițelor: Sunt icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj cu ocazia Duminicii Mironosițelor, a treia după Paști, în care Biserica Ortodoxă Română sărbătorește și Duminica Femeilor creștine și Soborul Sfintelor Femei Românce.

Citește mai mult.

Peste un milion de români își serbează onomastica de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Peste un milion de români își serbează onomastica joi, când este cinstit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Citește mai mult.

Biserica Ortodoxă Română va celebra pentru prima dată Soborul Sfintelor Românce

Biserica Ortodoxă Română se pregătește de prima marcare liturgică a Soborului Sfintelor Femei Românce. Sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul ortodox printr-o hotărâre luată la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 27 martie 2025.

Citește mai mult.

Monahia Pelaghia, după 4 ani în pustie cu Sf. Elisabeta de la Pasărea: Am simțit că o cunosc de o viață

Sfânta Cuvioasă Elisabeta Lazăr de la Pasărea (1970–2014), canonizată anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este una dintre primii sfinți ortodocși ai secolului al 21-lea.

Citește mai mult.

Sfânta Matrona va fi sărbătorită la Schitul Darvari din București: Programul evenimentelor

Sfânta Matrona din Moscova va fi sărbătorită în perioada 30 aprilie – 3 mai la Schitul bucureștean Darvari.

Citește mai mult.