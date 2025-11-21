Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil

„Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel joi la Palatul Patriarhiei.

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Patriarhia Română construiește un centru dedicat tinerilor defavorizați: Va găzdui tabere și activități pentru mii de copii

Patriarhia Română a lansat joi Proiectul Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Patriarhiei. Acesta este cofinanțat de Uniunea Europeană și este destinat copiilor din zonele vulnerabile ale țării.

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Coordonatoarea Așezământului de copii „Sf. Leontie” de la Rădăuți, printre cei zece români puși în slujba binelui

Maica Ecaterina Lichi, stareța Mănăstirii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Rădăuți și coordonatoarea Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie”, se numără printre cei zece români puși în slujba binelui premiați în cadrul Galei PRO TV.

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Prof. Adrian Lemeni: Să nu fim prizonierii unui anumit duh care stă în spatele exploziei inteligenței artificiale

O conferință dedicată inteligenței artificiale a avut loc, marți, la Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București.

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Moaștele Sfântului Nectarie au fost duse în pelerinaj la Spitalul Mioveni

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Așezământul „Sfinții Împărați și Sfântul Ierarh Nectarie” din Pitești a fost dusă marți la Spitalul Mioveni.

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