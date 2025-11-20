Moaștele Sfântului Nectarie au fost duse în pelerinaj la Spitalul Mioveni

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Așezământul „Sfinții Împărați și Sfântul Ierarh Nectarie” din Pitești a fost dusă marți la Spitalul Mioveni.

Racla a fost întâmpinată de un sobor de preoți din cadrul Protoieriei Mioveni, care au săvârșit o slujbă pentru sănătatea pacienților și încurajarea medicilor.

În continuare, preoții au mers cu sfintele moaște în saloanele unde sunt tratați pacienții pentru a-i binecuvânta.

Cinstitele moaște au fost duse apoi în Parohia „Sfântul Nicolae” – Racovița din Mioveni, unde vor rămâne până vineri.

În această perioadă se va desfășura un program liturgic care cuprinde săvârșirea Sfintei Liturghii, a Sfântului Maslu și a Acatistului Sfântului Nectarie.

Credincioșii din oraș care doresc să se închine la cinstitele moaște trebuie să știe că lăcașul de cult al parohiei este deschis între orele 08:00-19:00.

Foto credit: Facebook /Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

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