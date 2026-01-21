Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional

În urma apariției unor materiale jurnalistice care aduc în discuție o pretinsă predare „ilegală” a disciplinei Religie, Patriarhia Română a adus precizări.

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Materic digital: Sfintele lunii ianuarie (II)

În cel de-al doilea articol dedicat prezentării sfintelor lunii ianuarie veți găsi exemple de femei, atât din primele secole ale creștinismului, cât și din perioada modernă, modele de mărturisitoare, cuvioase sau nebune pentru Hristos.

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După nouă ani de eforturi, românii din Carolina de Sud au participat la sfințirea bisericii lor

După nouă ani de eforturi susținute, românii din Carolina de Sud au participat duminică la sfințirea Bisericii „Sfântul Grigorie Teologul” din Easely, unica parohie românească din acest stat american.

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PS Sofronie avertizează: Drogurile promit înălțimi rapide, dar oferă prăbușiri lăuntrice și depresii. Soluția este Hristos

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a avertizat, într-un interviu acordat Agerpres, că drogurile reprezintă un mare pericol pentru tineri, pentru că promit „înălțimi rapide”, dar oferă, în schimb, „prăbușiri lăuntrice și depresii”.

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În Arhiepiscopia Sibiului va fi construit un centru destinat copiilor proveniți din medii vulnerabile

Arhiepiscopia Sibiului a lansat luni proiectul pentru construirea unui nou Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copiii proveniți din mediile vulnerabile.

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