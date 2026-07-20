Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Suntem chemați să devenim mâinile iubirii milostive a lui Iisus, a subliniat Patriarhul Daniel

„Suntem chemați să devenim mâinile iubirii milostive a lui Iisus”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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PS Damaschin Dorneanul a susținut o prelegere în ultima zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a susținut vineri prelegerea „Minunea Învierii lui Lazăr, reflectată în texte imnografice”, în ultima zi a celei de-a 19-a ediții a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași.

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Protosinghelul Serafim Mihali, stareț al Mănăstirii Bisericani timp de 32 de ani, a fost înmormântat

Protosinghelul Serafim Mihali, care a condus Mănăstirea Bisericani din județul Neamț timp de aproape 32 de ani, a fost înmormântat duminică în incinta așezământului monahal.

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Maramureș: Autorități și reprezentanți ai cultelor vor colabora pentru protejarea bisericilor de lemn

Autorități și reprezentanți ai cultelor religioase din Maramureș își unesc eforturile pentru protejarea bisericilor de lemn, informează Instituția Prefectului din județ.

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Festivalul Agape aduce la Văratec conferințe duhovnicești, ateliere pentru familii și activități în natură

Prima ediție a Festivalului „Agape” va avea loc în perioada 24-26 iulie, în zona Văratec–Agapia din județul Neamț, cu activități dedicate credinței, tradiției și familiei.

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