PS Damaschin Dorneanul a susținut o prelegere în ultima zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a susținut vineri prelegerea „Minunea Învierii lui Lazăr, reflectată în texte imnografice”, în ultima zi a celei de-a 19-a ediții a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași.

În seara precedentă, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a săvârșit slujba Vecerniei la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În semn de apreciere, organizatorii i-au oferit Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul cele două volume lansate în cadrul ediției din acest an: Stihirarul Sfântului Macarie Ieromonahul și Axionarul, o colecție de axioane din istoria tipăriturilor psaltice românești.

Ultima zi de Masterclass de Cânt Bizantin

În cursul dimineții, participanții au asistat și la cursul „De la măiestrie vocală la stilistică psaltică”, susținut de tenorul Călin Brătescu și de lectorul Adrian Sârbu, directorul artistic al masterclass-ului.

Ultima zi a evenimentului s-a încheiat cu concertul de muzică psaltică „Prinos de cinste sfintelor femei”, dedicat Sfintelor Femei Mironosițe. Acesta a fost pregătit de cursanți, alături de Dimos Papatsalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale „Sfântul Gheorghe” din Constantinopol, și de Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Patriarhiei Ecumenice.

Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin este organizat de Asociația Culturală Byzantion, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Primăria Municipiului Iași, fiind cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv studierii muzicii psaltice.

Sursă foto: Trinitas TV / Iul. 17, 2026