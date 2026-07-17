Festivalul Agape aduce la Văratec conferințe duhovnicești, ateliere pentru familii și activități în natură

Prima ediție a Festivalului „Agape” va avea loc în perioada 24-26 iulie, în zona Văratec–Agapia din județul Neamț, cu activități dedicate credinței, tradiției și familiei.

Programul va include conferințe duhovnicești, ateliere pentru copii și adulți, drumeții, un târg cu produse locale și întâlniri cu oameni ai locului.

Evenimentul se va desfășura în curtea Ocolului Silvic Văratec, lângă Pădurea de Argint.

Conferințe și recitaluri

În prima zi a festivalului va avea loc un picnic Agape la Pădurea de Argint, urmat de o întâlnire cu oameni din comuna Agapia și de un dialog duhovnicesc cu Arhim. Galaction Dominte, starețul Schitului Botoș.

Sâmbătă, 25 iulie, programul va cuprinde ateliere creative pentru copii și adulți: conferința „Provocări contemporane”, susținută de Pr. Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos, și un recital de pricesne și muzică tradițională susținut de cântăreața Paula Hriscu.

Duminică, va fi oficiată Sfânta Liturghie la Mănăstirea Văratec. După slujbă, va avea loc lansarea volumului „Trei zile în rai – Da, am fost contemporan cu sfinții!”, semnat de Pr. Neculai Cojocariu, parohul de la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Borca, județul Neamț. Programul ultimei zile va include și o drumeție pe „Drumul Reginei” din Văratec.

Pe meleagurile Văratecului

Festivalul este organizat de Camelia Căpitanu, Simona Adiaconiței și Asociația Puzzle OptimEast, în parteneriat cu instituții locale din județul Neamț.

„Trăim într-o lume în care timpul pare a trece fără noi și cred că avem nevoie de momente în care să găsim timp pentru ceea ce contează cu adevărat și simțim că este benefic pentru noi. Aici, la umbra codrilor neamțului, în văzduhul tămâiet al mănăstirilor, pe meleagurile Văratecului, eu am văzut cum sufletul se vindecă și trupul prinde mai multă putere”, a declarat Camelia Căpitanu, inițiatoarea evenimentului.

Numele festivalului este inspirat din greaca veche și desemnează iubirea față de aproapele. Evenimentul pune accent pe educație, cultură, spiritualitate și valorificarea patrimoniului local din zona Văratec–Agapia.

Intrarea la eveniment este liberă.

Foto credit: Mănăstirea Văratec