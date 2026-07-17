Maramureș: Autorități și reprezentanți ai cultelor vor colabora pentru protejarea bisericilor de lemn

Autorități și reprezentanți ai cultelor religioase din Maramureș își unesc eforturile pentru protejarea bisericilor de lemn, informează Instituția Prefectului din județ.

Cu acest prilej, miercuri, s-a desfășurat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” din Baia Mare o ședință dedicată identificării măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor la lăcașurile de cult și monumentele istorice din lemn.

Printre participanți s-au aflat Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului și consilieri eparhiali de la sectoarele patrimoniu și protocol. Totodată, a fost prezent și părintele Florin Fodoruț, vicar general al Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș.

Responsabilitate comună

Potrivit prefectului județului Maramureș, Rudolf Stauder, întâlnirea a avut în vedere protejarea bisericilor de lemn, de o valoare excepțională.

„Patrimoniul spiritual și cultural al Maramureșului reprezintă una dintre cele mai valoroase moșteniri pe care avem datoria să o protejăm”, a transmis prefectul într-o postare pe Facebook.

Rudolf Stauder a subliniat că Maramureșul este recunoscut la nivel național și internațional pentru valorile sale spirituale și culturale și că este nevoie de o colaborare permanentă între instituțiile publice, cultele religioase și comunitățile locale.

„Avem o responsabilitate comună de a conserva acest patrimoniu unic, prin măsuri eficiente de prevenire a incendiilor și printr-o colaborare permanentă între instituțiile publice, reprezentanții cultelor și comunitățile locale”.

Evaluarea situației bisericilor de lemn

În cadrul ședinței a fost propusă constituirea unui grup de lucru interinstituțional, coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș. Din acesta vor face parte reprezentanți ai Consiliului Județean, Instituției Prefectului, Inspectoratului de Poliție Județean, Direcției Județene pentru Cultură, cultelor religioase și autorităților administrației locale.

În următoarele 30 de zile, grupul de lucru va evalua vulnerabilitățile existente la bisericile de lemn din județ. Analiza va viza accesul autospecialelor de intervenție, existența și funcționarea hidranților, starea instalațiilor electrice, sistemele de monitorizare și instalațiile de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice.

Pe baza concluziilor vor fi stabilite prioritățile de intervenție, măsurile necesare pentru reducerea riscurilor și sursele de finanțare pentru implementarea acestora.

Maramureșul deține opt biserici de lemn înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO și 98 de lăcașuri de cult, dintre care 97 figurează în Lista Monumentelor Istorice.

Foto credit: Facebook / Instituția Prefectului – Județul Maramureș