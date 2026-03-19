Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor din mediul online care folosesc în mod abuziv numele Bisericii

În contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind, în mod fals, că reprezintă personal clerical și monahal, și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe (ghicitorie, „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activități de natură ocultă), Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităților de efectuare a donațiilor.

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Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei va fi înmormântat duminică în Catedrala Sioni din Tbilisi

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei va fi înmormântat duminică, 22 martie, în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” – Sioni din Tbilisi, anunță Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

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Noul Ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, în vizită de prezentare la Patriarhia Română

În ziua de miercuri, 18 martie 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit în vizită de prezentare, la Reședința patriarhală, pe Excelența Sa Domnul Darryl Nirenberg, noul Ambasador al Statelor Unite ale Americii la București.

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La Mănăstirea Almaș se construiește un altar de vară: O oază de rugăciune și liniște duhovnicească

La Mănăstirea Almaș din județul Neamț se construiește un altar de vară care va fi pus sub ocrotirea praznicului Adormirii Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (25 iulie).

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Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, solidară cu Melisa: Fetița de 8 ani are șanse mari cu un tratament special

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul social-filantropic, strânge fonduri pentru a sprijini o fetiță de 8 ani să facă lucruri normale pentru copiii de vârsta ei. Melisa este diagnosticată cu paralizie cerebrală, iar pentru ea orice mișcare este o provocare. Vestea bună este că există un tratament promițător.

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