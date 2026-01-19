Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului.

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Deshumare la Pasărea: Chipul Sf. Elisabeta strălucește asemenea pildei sihaștrilor de demult, spune PS Timotei Prahoveanul

„Chipul Schimonahiei Elisabeta (Lazăr) strălucește asemenea pildei și vieții sihaștrilor de demult. Ea ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să prețuim timpul și cât mai mult din el să-l închinăm Domnului”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, vineri, la mănăstirea ilfoveană Pasărea.

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Mănăstirea Vorona are o nouă stareță: Monahia Fevronia Simian este absolventă de Farmacie

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat joi ceremonia de instalare a noii starețe a Mănăstirii Vorona din județul Botoșani.

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Pentru ce studiem? Episcopul Italiei, dialog cu studenții Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie din București

„Scopul vieții mele este să-L cunosc pe Domnul”, le-a spus Episcopul Siluan al Italiei studenților Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. La începutul acestei săptămâni, ierarhul a purtat un dialog duhovnicesc cu ei.

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O Biblie în fiecare familie: Preoții dintr-o comună bistrițeană au oferit enoriașilor peste 500 de Sfinte Scripturi

Preoții din localitățile Măgura Ilvei și Arșița, județul Bistrița-Năsăud, au oferit familiilor din parohii câte o Sfânta Scriptură când au mers cu Boboteaza pe la casele oamenilor. În total au fost oferite 550 de Biblii.

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