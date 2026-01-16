O Biblie în fiecare familie: Preoții dintr-o comună bistrițeană au oferit enoriașilor peste 500 de Sfinte Scripturi

Preoții din localitățile Măgura Ilvei și Arșița, județul Bistrița-Năsăud, au oferit familiilor din parohii câte o Sfânta Scriptură când au mers cu Boboteaza pe la casele oamenilor. În total au fost oferite 550 de Biblii.

Acțiunea a fost finanțată de Primăria și Consiliul local al Comunei Ilva Mare și s-a desfășurat la începutul lunii ianuarie.

„Astăzi, de Ziua cuvântului mulțumesc, finalizăm proiectul O Biblie fiecare familie. Aduc mulțumire Consiliului Local al Comunei Măgura Ilvei pentru aprobarea achiziției, preoților Mircea Prunduș din Parohia Măgura Ilvei și Paul Ovidiu Dan din Parohia Arșița pentru distribuirea în fiecare casă creștină odată cu binecuvântarea casei. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate realizările”, a transmis Valer Avram, primarul localității.

Preoții au distribuit ediția Centenar a Sfintei Scripturi, care conține scurte introduceri la cărțile Vechiului și Noului Testament.

Părintele Mircea Prunduș a mărturisit că ideea acțiunii aparține pr. prof. Stelian Tofană, iar inițiativa a pornit din dorința ca fiecare familie din parohie să aibă acces la Sfânta Scriptură.

„Odată ce Sfânta Scriptură se află în casa oamenilor, aceasta va trezi interesul celor din locuință, a copiilor, părinților, bunicilor și chiar a apropiaților”, a declarat părintele pentru Basilica.ro.

Pentru că cititorii Bibliei trebuie însoțiți în demersul lor, preoții desfășoară cateheze despre cărțile Sfintei Scripturi.

Mai aproape de cuvântul Scripturii

Părintele Paul Ovidiu Dan, paroh în Arșița, a subliniat că proiectul a pornit de la dorința ca oamenii să poată aprofunda ceea ce aud la Biserică.

„Am constatat de multe ori cu părere de rău, dar și durere, că omul de astăzi, fie că e de la țară sau de la oraș, se întâlnește tot mai puțin cu cuvântul lui Dumnezeu; acesta se citește și se explică în cadrul Sfintei Liturghii la biserică, însă, am considerat că lucrul acesta singur nu este suficient”.

„Fiecare persoană ar trebui să aibă dorința, dar și posibilitatea de a citi și a se adânci în cuvintele lui Dumnezeu, care sunt duh și sunt viață (Ioan 6:36). Așa s-a născut dorința de a îmbogăți fiecare casă din parohie cu un exemplar al Sfintei Scripturi spre folosul duhovnicesc al fiecăruia”, a declarat pr. Paul Ovidiu Dan.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro