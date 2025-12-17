Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel către colindătorii de la Palatul Patriarhiei: Colindul românesc este o mărturisire a Întrupării Fiului lui Dumnezeu

„Colindul românesc este o mărturisire a Întrupării Fiului lui Dumnezeu”, a transmis marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul adresat colindătorilor prezenți la Concertul de colinde „Răsăritul cel de Sus”, organizat la Palatul Patriarhiei.

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Biserica Penitenciarului Galați, construită în amintirea mărturisitorilor închiși în perioada comunistă, a fost sfințită

Biserica din incinta Penitenciarului de maximă siguranță Galați, construită în amintirea mărturisitorilor și a foștilor deținuți închiși în perioada comunistă, a fost sfințită luni de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

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IPS Teofan: Avem nevoie de prezența nevinovăției copiilor, prin rugăciunea lor în viața noastră

„Avem nevoie de prezența nevinovăției copiilor, prin rugăciunea lor în viața noastră”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

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Patriarhia Română, premiată la Gala Celebrităților 2025

Patriarhia Română a fost premiată luni la Gala Celebrităților 2025 cu Premiul de excelență pentru inaugurarea Catedralei Naționale, conform Ziarului Lumina.

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A apărut un volum de referință: „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”

Editura Trinitas a Patriarhiei Române a publicat recent o carte de referință: „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”. Volumul reunește interviuri cu 40 de artiști care vorbesc despre pictura în mozaic de la Catedrala Națională, unii dintre ei fiind direct implicați în realizarea acesteia.

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