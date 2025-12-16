A apărut un volum de referință: „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”

Editura Trinitas a Patriarhiei Române a publicat recent o carte de referință: „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”. Volumul reunește interviuri cu 40 de artiști care vorbesc despre pictura în mozaic de la Catedrala Națională, unii dintre ei fiind direct implicați în realizarea acesteia.

Interviurile, realizate de Luiza Barcan, critic și istoric de artă, doctor în arte vizuale, au fost difuzate la Radio Trinitas, postul de radio al Patriarhiei Române, în perioada 2021-2022.

Artiștii exprimă reflecții legate de arta bisericească în general și arta mozaicului în special, precum și mărturii despre implicarea în realizarea mozaicului Catedralei percepută ca parcurs spiritual personal.

Nașterea unei școli românești de pictură în mozaic

Din interviuri se desprind două mari idei: „Prima este cea legată de racordarea picturii bisericești contemporane din România la marea tradiție a picturii din primele secole bizantine, tocmai prin alegerea tehnicii mozaicului pentru împodobirea Catedralei Mântuirii Neamului”, scrie Luiza Barcan în Preambulul cărții.

„Cea de-a doua idee, la fel de importantă, este cea a nașterii unei școli de pictură în mozaic, chiar prin activitatea atelierului coordonat de Daniel Codrescu, o școală care deja are ample ecouri și se constituie într-un real reper pentru artiștii bisericești contemporani.”

Volumul are un Cuvânt înainte semnat de lect. dr. Ștefan Ionescu-Berechet de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.

Arta ca expresie a vieții spirituale

„În Biserica Ortodoxă, arta nu are un simplu rol estetic-decorativ, nu este o „artă pentru artă”, ci se naște în sânul acesteia, ca o expresie organică a vieții bisericești”, explică el.

Lect. dr. Ștefan Ionescu-Berechet menționează că la impresia copleșitoare pe care o producea Bazilica „Sf. Sofia” din Constantinopol contribuia decisiv și „strălucitorul decor în mozaic”.

„Împodobirea bisericilor ortodoxe din România cu mozaicuri, practică la implementarea căreia arhitectul Dimitrie Ionescu-Berechet a contribuit în mod esențial, își găsește astăzi un puternic și firesc ecou în ansamblul mural al Catedralei Naționale, realizat în această străveche și nobilă tehnică”, adaugă lectorul universitar.

Prilej de reflecție asupra artei bisericești contemporane

„Devenită autocefală în 1885, după constituirea statului național modern și ridicată la rangul de Patriarhie în 1925, după desăvârșirea unității statale românești, Biserica Ortodoxă Română și-a conturat în mod firesc dezideratul unei catedrale naționale și și-a elaborat programatic o direcție coerentă în arhitectura și pictura eclezială, în care tradițiile autohtone s-au îmbinat armonios cu tradiția aulică de moștenire bizantină, demers care se concretizează astăzi sub ochii noștri în proiectul actual al Catedralei Mântuirii Neamului”, mai scrie lect. dr. Ștefan Ionescu-Berechet.

De aceea, volumul nou-apărut constituie un neprețuit prilej de conștientizare și de reflecție asupra artei bisericești contemporane din România, subliniază expertul.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro și colportaj.ro, prin comandă la [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene