Patriarhia Română, premiată la Gala Celebrităților 2025

Patriarhia Română a fost premiată luni la Gala Celebrităților 2025 cu Premiul de excelență pentru inaugurarea Catedralei Naționale, conform Ziarului Lumina.

Premiul a fost ridicat de părintele Nicolae Crângașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române.

„Catedrala Mântuirii Neamului reprezintă un model de construcție bisericească ce îmbină armonios dimensiunea arhitecturală și inginerească cu cea duhovnicească, deoarece edificarea Catedralei s‑a realizat în cadrul unei rugăciuni permanente la Sfânta Liturghie. A fost instituită, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o cerere specială de rugăciune”, spus pr. Nicolae Crângașu.

„Catedrala nu este doar o construcție arhitecturală și inginerească deosebită, ci și o împlinire duhovnicească profundă, deoarece acesta este rolul ei fundamental”.

Gala a fost organizată de Clubul Celebrităților, Celebrity Professional împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Vocea Așilor Români.

Sursă foto: Ziarul Lumina