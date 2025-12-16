Biserica Penitenciarului Galați, construită în amintirea mărturisitorilor închiși în perioada comunistă, a fost sfințită

Biserica din incinta Penitenciarului de maximă siguranță Galați, construită în amintirea mărturisitorilor și a foștilor deținuți închiși în perioada comunistă, a fost sfințită luni de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Lăcașul de cult are hramurile Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Mărturisitori Români, canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La slujba de târnosire au participat reprezentanți ai Patriarhiei Române, ai Ministerului Justiției și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, autorități locale, personalul penitenciarului, precum și persoane private de libertate, ctitori și binefăcători ai bisericii.

În amintirea sfinților mărturisitori

Arhiepiscopul Dunării de Jos a vorbit despre semnificația ridicării unei biserici într-un loc de detenție și despre memoria celor care au suferit în perioada comunistă.

„În amintirea dumnealor ne ajută Dumnezeu ca să așezăm între zidurile frumoasei biserici de astăzi cărămizile trainice de la fostul penitenciar, de la locul unde le-a fost mai greu, iar lemnul și bârnele care le-au stat acoperiș să aibă drept catapeteasmă, ca o mărturie extraordinară a prezenței icoanelor Sfinților Mărturisitori canonizați de Sfântul Sinod”.

Îndreptare simbolică

Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din Administrația Naționale a Penitenciarelor din România, a evidențiat valoarea simbolică a noului lăcaș de cult: „Avem această bucurie ca locul de pătimire al foștilor deținuți să devină loc de rugăciune și să ne închinăm împreună cu ei în această biserică”.

Reprezentanții Penitenciarului Galați au arătat că edificarea bisericii are și o semnificație reparatorie.

„Această realizare reprezintă nu doar un loc de rugăciune și sprijin spiritual pentru deținuți, ci și o formă de îndreptare simbolică a nedreptăților produse în perioada comunistă”, a spus subcomisar Simona Cozma, purtătorul de cuvânt al instituției.

Loc al persecuției comuniste

În semn de apreciere pentru implicarea în edificarea lăcașului de cult și pentru activitatea pastorală desfășurată în penitenciar, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” preotului capelan Ovidiu Gafton.

Lucrările de construcție ale bisericii din incinta Penitenciarului Galați au început la 12 iunie 2023.

La ridicarea noii biserici au fost integrate simbolic cărămizi și bârne din fosta clădire de detenție, loc în care, în perioada regimului comunist, au fost închiși numeroși clerici, monahi și personalități ale vieții publice românești, printre care Sfântul Cuvios Sofian de la Mănăstirea Antim, Mitropolitul Antonie Plămădeală, părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, precum și Ion Mihalache, Iuliu Maniu și Corneliu Coposu.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos