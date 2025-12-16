Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.
Comunicat: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluției din decembrie 1989
Cu prilejul comemorării a 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie 2025 vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român.
Mitropolitul Teofan explică la ce ospăț suntem chemați: Omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se dă pe Sine nouă
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a vorbit duminică Pilda celor poftiți la cină, explicând la ce fel de ospăț sunt chemații creștinii: cel al dăruirii reciproce între Dumnezeu și om.
Părinții Mănăstirii Putna s-au rugat pentru românii căzuți în războiul din Ucraina: Numărul lor s-a dublat în 2025
Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a oficiat duminică, împreună cu părinții din obște, un nou parastas în memoria etnicilor români care și-au dat viața în războiul din Ucraina.
Persoanele îngrijite la Spitalul Obregia au fost colindate de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune”
Persoanele îngrijite la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București au fost colindate luni de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
PS Veniamin a slujit în biserica din București unde a fost hirotonit ierodiacon
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit duminică la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Bumbăcari din București. În acest sfânt lăcaș a fost hirotonit ierodiacon în anul 2008.