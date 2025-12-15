Persoanele îngrijite la Spitalul Obregia au fost colindate de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune”

Persoanele îngrijite la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București au fost colindate luni de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Tinerii voluntari au colindat în cele 17 pavilioane ale spitalului, oferind pacienților un moment de bucurie și alinare sufletească.

Colindele au fost adresate atât persoanelor internate, cât și personalului medical. O atenție aparte a fost acordată copiilor și tinerilor internați în secțiile de neurologie și psihiatrie pediatrică. Ei au primit și mici daruri din partea unor enoriași apropiați de biserica spitalului.

Glasul cântat al Evangheliei

Referindu-se la această inițiativă, părintele Florin-Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al bisericii Spitalului Obregia, a declarat: „Am mers la colindat pentru a vesti Nașterea Domnului Hristos în aceste zile premergătoare marelui praznic”.

„Prezența noastră a adus această minunată veste a nașterii Domnului prin colinde, colindele nefiind altceva decât glasul cântat al Evangheliei, al acestei bune vestiri a nașterii Domnului Hristos”, a adăugat părintele.

Preotul de caritate a subliniat că astfel de activități au o importanță deosebită pentru pacienți, mai ales pentru copii, care în această perioadă ar fi trebuit să se afle alături de familiile lor. Totodată, părintele a mulțumit voluntarilor, conducerii spitalului și enoriașilor care au sprijinit această acțiune.

Colindatul celor aflați în suferință

Inspectorul eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Gabriel Negescu, a vorbit despre implicarea tinerilor în activitățile pastorale și sociale.

„Am venit cu bucurie împreună cu o echipă de colindători din familia voluntarilor Tinerii în acțiune. Am văzut multă emoție, lacrimi și bucurie în rândul pacienților. Colindatul în astfel de locuri ne întărește și pe noi, pentru că vedem că putem aduce o clipă mai frumoasă celor care se află în suferință”.

Reprezentanții spitalului au apreciat prezența tinerilor voluntari. Doamna Corina Gagiu, director de îngrijiri al spitalului, a arătat că aceste momente au un impact real asupra pacienților: „Colindele sunt un pansament pentru sufletul pacienților noștri. Reacția lor a fost una emoționantă, cu lacrimi de bucurie și cu dorința de a cânta împreună cu colindătorii”.

Voluntarii Arhiepiscopiei Bucureștilor vor colinda în spitale și în alte instituții, alături de asociații studențești creștine, pentru a vesti Nașterea Domnului și a aduce sprijin sufletesc celor aflați în suferință.

Sursă imagine: Trinitas TV, Dec. 15, 2025