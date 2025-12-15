Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română: Patriarhul Daniel a subliniat dinamismul diasporei românești

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei la București.

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PS Timotei Prahoveanul despre Sf. Spiridon: Un om simplu, dar profund credincios și cunoscător al tainelor credinței

„Un om simplu, dar profund credincios și cunoscător al tainelor credinței” este chipul Sfântului Ierarh Spiridon evidențiat vineri de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la hramul Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon” – Nou.

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După datini, colindăm: Tinerii ASTO vin în ajutorul a doi frați cu o boală rară

Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) organizează concertul caritabil „După datini, colindăm” în data de 17 decembrie, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Ediția de anul acesta este dedicată sprijinirii a doi frați din București care suferă de o boală genetică extrem de rară.

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Grupul psaltic Tronos a colindat la Palatul Cotroceni. Psalților li s-au alăturat copii de la două parohii din țară

Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a colindat vineri la Palatul Cotroceni, în prezența Președintelui României.

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Misiunea Socială Diaconia strânge fonduri pentru a sprijini și în 2026 mamele în situații de criză

Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei organizează duminică, 14 decembrie 2025, Șezătoarea „Unde binele se adună”, o seară care va reuni donatori, voluntari și oameni implicați în campania de Crăciun „În Brațele Mamei”.

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