Misiunea Socială Diaconia strânge fonduri pentru a sprijini și în 2026 mamele în situații de criză

Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei organizează duminică, 14 decembrie 2025, Șezătoarea „Unde binele se adună”, o seară care va reuni donatori, voluntari și oameni implicați în campania de Crăciun „În Brațele Mamei”.

Evenimentul își propune să creeze un spațiu în care generozitatea și spiritul comunității se manifestă concret în sprijinul mamelor și copiilor găzduiți în Centrul Maternal „În Brațele Mamei” la Misiunii Sociale Diaconia.

Participanții vor avea parte de o experiență variată, ce îmbină arta, dezvoltarea personală și implicarea socială.

Printre momentele serii se numără un recital live susținut de Cristina Scarlat, o sesiune de dezvoltare personală oferită de psihologii Sergiu și Natalia Toma, o licitație caritabilă, precum și un atelier de confecționat decorațiuni de Crăciun.

Participarea se face pe baza unui donații de 1.000 de Lei Moldovenești, care va fi integral direcționată către Centrul Maternal.

Pentru înscriere, se poate completa un formular online sau se poate suna la numărul de telefon 061 058 777.

Șezătoarea cu strângere de fonduri are loc de la ora 16:00 la Summit Events, str. Tighina 49/3 din Chișinău.

Centrul Maternal „În Brațele Mamei” a fost fondat de Misiunea Socială Diaconia în 2011 și a oferit până în prezent sprijin esențial pentru 226 de mame vulnerabile social, ajutându-le să își păstreze copiii și să își reconstruiască viața în siguranță și demnitate.

Foto credit: Misiunea Socială Diaconia