Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate

În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar plăti impozite sau ar beneficia de privilegii nejustificate, Patriarhia Română face precizări pentru corecta informare a opiniei publice.

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Revista „Binele de știut”: Decembrie 2025

Luna decembrie, al cărei eveniment central este Nașterea Domnului, aduce în paginile revistei „Binele de știut” o reflecție asupra bucuriei pe care această sărbătoare o aduce în viețile noastre. Încheiem anul cu articole retrospective, rememorând momentele semnificative, evenimentele și proiectele care ne-au însoțit pe parcursul anului 2025.

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Duhovnicul are nevoie să distingă o tulburare mentală de o dereglare spirituală, a spus pr. Justin Mihoc

„Duhovnicul are nevoie să distingă o tulburare mentală de o dereglare spirituală”, a spus pr. Justin Mihoc, într-un interviu pentru proiectul Hristocentric, subliniind nevoia dialogului între teologie și psihologie în societatea contemporană.

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Peste 70 de copii, tineri și adulți participă la cursurile de muzică psaltică de la Onești

Peste 70 de copii, tineri și adulți au participat luni la festivitatea de deschidere a cursurilor de muzică psaltică organizate de Protoieria Onești.

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Oportunități noi pentru tineri: Marea Britanie revine în programul Erasmus+

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va reintra în programul Erasmus+ în anul universitar 2027-2028, la șase ani după ce și-a încheiat participarea ca urmare a ieșirii din Uniunea Europeană, potrivit BBC.

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