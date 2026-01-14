Peste 70 de copii, tineri și adulți participă la cursurile de muzică psaltică de la Onești

Peste 70 de copii, tineri și adulți au participat luni la festivitatea de deschidere a cursurilor de muzică psaltică organizate de Protoieria Onești.

Manifestarea a avut loc în capela cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” din incinta Protoieriei Onești.

Părintele Nicolae Zaharia, protoiereu de Onești, a vorbit despre importanța organizării unor astfel de cursuri, subliniind că prin cântarea psaltică participanții pot descoperi dulceața și frumusețea cântării specifice Bisericii Ortodoxe, apropiindu-se mai mult de slujbele bisericești și devenind, în timp, de folos comunităților parohiale.

Părintele Vlad Roșu, preot slujitor la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Mănăstirea Cașin I, a prezentat cerințele și modul de organizare al cursurilor, exprimându-și bucuria pentru numărul mare de participanți și pentru interesul manifestat față de cântarea bizantină.

Primul curs a avut loc în sala de ședințe a protoieriei, unde cursanții s-au prezentat și au susținut o scurtă probă de aptitudini muzicale.

Cursurile de muzică psaltică, care îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul, se vor desfășura în fiecare zi de luni, de la ora 17:00, în două serii: una dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani, iar cealaltă adolescenților și adulților.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului