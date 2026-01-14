Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă
Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.
Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche din Capitală își va serba hramul: Program
Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche, din București, își va sărbători hramul vineri, de praznicul Sfântului Antonie cel Mare.
PS Nectarie a celebrat un an de la întronizare: Extinderea vieții bisericești românești în Irlanda
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a marcat duminică împlinirea unui an de la întronizarea sa ca întâistătător al eparhiei, prilej cu care a fost evidențiată extinderea vieții bisericești românești în Irlanda.
Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena din Comănești face apel la donații pentru finalizarea bisericii
Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău, face apel la donații pentru finalizarea lucrărilor din interiorul bisericii.
Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat despre provocările familiilor din diaspora
Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat luni despre provocările familiilor din diaspora. Tema a fost abordată la prima Adunare a Protopopiatelor din anul 2026, la Aosta.