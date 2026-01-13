Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat despre provocările familiilor din diaspora

Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat luni despre provocările familiilor din diaspora. Tema a fost abordată la prima Adunare a Protopopiatelor din anul 2026, la Aosta.

Întâlnirea clericilor din nordul Italiei s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

Ierarhul a accentuat necesitatea unei educații civice fundamenatate pe valorile creștine, care „trebuie să înceapă, în mod prioritar, cu tinerii”.

Un moment important a fost marcat de participarea domnului Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino. Excelența Sa a subliniat potențialul semnificativ al comunității românești din Italia care trebuie valorificat.

Scopul întâlnirii a fost analizarea priorităților pastorale pentru comunitățile românești din zonă în ceea ce privește familia creștină și educația copiilor.

Foto credit: Episcopia Italiei