Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena din Comănești face apel la donații pentru finalizarea bisericii

Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău, face apel la donații pentru finalizarea lucrărilor din interiorul bisericii.

Până acum s-au acoperit 70% din costurile pentru finalizarea lucrărilor de instalare a încălzirii în pardoseală. Părintele paroh, Anăstăsoaie Simion, speră ca la finalul lunii, cu ajutorul donatorilor, să fie montată pardoseala și să se acopere costurile rămase.

În data de 6 ianuarie, de Bobotează, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a slujit la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești.

Cei care doresc să se alăture si sa sprijine demersul parohiei pot dona la următorul cont:

Beneficiar: PAROHIA SF. IMPARATI C-tin și ELENA

Cont: RO57 RNCB 0028 0142 5193 0001

Bic: RNCBROBU

Detalii tranzacție: DONATIE

Foto credit: Facebook / Anăstăsoaie Simion