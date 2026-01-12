Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Programul-cadru al Anului omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei creștine și comemorării sfintelor femei

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea în Patriarhia Română a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

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Hristos, Lumina vieții veșnice, dăruiește sens deplin întregii existențe create, spune Patriarhul Daniel

„Evanghelia de astăzi ne spune că Domnul Iisus Hristos este Lumina vieții veșnice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu referire la fragmentul în care Sf. Ev. Matei relatează începutul propovăduirii lui Hristos.

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Sf. Antipa de la Calapodești cinstit la Roman la 210 ani de la naștere și 120 de ani de la canonizare

Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești ocrotitor al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în cuprinsul căreia s-a născut, a fost cinstit vineri și sâmbătă la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Anul acesta se împlinesc 210 ani de la nașterea sfântului în localitatea băcăuană Calapodești și 120 de ani de la canonizarea sa.

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Dr. Iustinian Simion, neurochirurg: Medicina este o vocație, cum e preoția

Dr. Iustinian Simion, neurochirurg clujean, a declarat pentru presa locală că medicina este o vocație, la fel cum este și preoția.

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Ceas de vremelnică despărțire: Arhiepiscopul Calinic îndeamnă la rugăciune pentru sufletul copilului Matei Cozma

„La ceas de vremelnică despărțire, ne rugăm Mult-Milostivului Dumnezeu ca, pentru rugăciunile lui Matei, plecat printre îngeri, să ridice din patul suferinței pe cei răniți în tragicul accident și să îi întărească în purtarea acestei cruci pe părinții, frățiorii și surioarele lui Matei, pe bunicii și pe părinții spirituali, și pe toți cei dragi ai lui”, a transmis Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților sâmbătă, la înmormântarea lui Matei, fiul pr. Ioan Cozma din Vatra Dornei.

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