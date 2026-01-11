Hristos, Lumina vieții veșnice, dăruiește sens deplin întregii existențe create, spune Patriarhul Daniel

„Evanghelia de astăzi ne spune că Domnul Iisus Hristos este Lumina vieții veșnice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu referire la fragmentul în care Sf. Ev. Matei relatează începutul propovăduirii lui Hristos.

Deoarece Evanghelia zilei trimite la un text al Prorocului Isaia, în care se vorbește despre „lumina mare” arătată neamurilor, Patriarhul României a explicat ce este aceasta: „este plinătatea descoperirii lui Dumnezeu prin Fiul Său întrupat Iisus Hristos”.

„Toată descoperirea lui Dumnezeu prin profeți este o lumină treptată, etapizată, crescândă, culminând în lumina mare, sau deplină, Care este Persoana Domnului Iisus Hristos, a Fiului Veșnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor.”

Hristos, Lumina lumii

„Lumina aceasta mare, adică deplină sau totală, este Dumnezeu Cuvântul sau Fiul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu Tatăl a creat lumina fizică din Univers ca simbol creat al luminii sau slavei Dumnezeiești necreate”, a continuat Preafericirea Sa.

„Toate creaturile văzute și nevăzute au fost făcute în Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. De aceea Hristos luminează, sau dăruiește sens ultim sau deplin întregii existențe create, atât universului material văzut, cât și lumii nemateriale și nevăzute a puterilor cerești, netrupești sau îngerești.”

Părintele Patriarh Daniel a explicat metafora „latura și umbra morții” din prorocie ca „starea de păcat, înstrăinarea oamenilor de Dumnezeu Creatorul”.

Latura și umbra morții însemna starea de confuze religioasă și degradarea morală a lumii păgâne politeiste, care nu credea în învierea cu trupul a morților.

Împărăția Cerurilor, cuprinsă în Persoana lui Hristos

Patriarhul României a continuat explicând de ce Mântuitorul Hristos anunța apropierea Împărăției Cerurilor și îi îndemna pe oameni la pocăință.

„Sfântul Ioan Botezătorul cheamă la pocăință folosind un limbaj sever, amenințător, de responsabilizare maximă a oamenilor. Domnul Iisus Hristos cheamă și El pe oameni la pocăință, însă le vorbește mai mult despre dobândirea vieții veșnice din Împărăția Cerurilor, a cărei prezență sau lucrare tainică în lume o descrie folosind parabole sau simboluri precum comoară, aluat, grăunte de muștar și altele”, a precizat Preafericirea Sa.

„Împărăția Cerurilor despre care vorbește Domnul Iisus Hristos nu se află doar în ceruri, ci acum ea vine pe Pământ printre oameni, fiind cuprinsă tainic și concentrat în Iisus Hristos Însuși, adică în Dumnezeu Omul.”

„S-a apropiat Împărăția Cerurilor, pentru că Unul din Sfânta Treime S-a făcut Om și a viețuit între oameni. Mai precis, Iisus Hristos Însuși este taina Împărăției Cerurilor coborâtă printre oameni, deoarece El este Împăratul Cerurilor, văzut acum ca om printre oameni. Însă unde este prezent Iisus Hristos, acolo este prezent și Dumnezeu Tatăl împreună cu Dumnezeu Duhul Sfânt”, a adăugat Patriarhul României.

Pocăința, lucrare taincă

Ultima parte a omiliei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române a fost dedicată pocăinței, explicată ca schimbare a modului de a gândi și de a viețui, ca întoarcere de la o stare nefirească la una firească, de ascultare față de Dumnezeu.

„Pocăința adevărată este o lucrare tainică, intimă, de naștere în durere a omului, de frământare a lutului pentru a deveni vas al Duhului, de răstignire a egoismului din om și de înviere duhovnicească a iubirii sale față de Dumnezeu și față de oameni”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

„Așa cum plantele cresc și florile înfloresc fiind luminate de soare, fără să facă zgomot, tot așa și creșterea duhovnicească în virtuți ca rod al pocăinței este o lucrare tainică, pașnică, smerită și luminată de Duhul Sfânt, Izvorul iubirii curate.”

Botezul și Spovedania ne luminează viața

Preafericirea Sa a descris Botezul creștin ca „începutul unui program de creștere spirituală” și pe sfinții ca „oamenii care au dezvoltat programul acesta de luminare treptată până la sfârșitul vieții”.

„Când un sfânt este pictat în icoana ortodoxă, el este prezentat ca având lumină, sau aureolă în jurul capului și pe chip. Aceasta înseamnă că lumina harului, care s-a dat omului ca o sămânță când a primit Botezul creștin și a fost cultivată de el prin osteneli duhovnicești, l-a adus pe acesta la asemănarea cu Dumnezeu”, a subliniat Patriarhul României.

„În concluzie, înțelegem că Sf. Taină a Botezului și Sf. Taină a Pocăinței sunt izvoare de înnoire, de luminare și bucurie pentru viața creștină, iar întrucât am fost botezați în numele, lumina și iubirea Preasfintei Treimi, trebuie ca în tot timpul vieții noastre să preaslăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh prin gând și cuvânt, prin rugăciune și fapte bune.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sf. Liturghie oficiată în paraclisul Istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu