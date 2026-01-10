Dr. Iustinian Simion, neurochirurg: Medicina este o vocație, cum e preoția

Dr. Iustinian Simion, neurochirurg clujean, a declarat pentru presa locală că medicina este o vocație, la fel cum este și preoția.

„Medicina este o vocație, cum e preoția. Nu le-aș zice profesii. Astea-s niște profesii de vocație. Ca să faci asta trebuie să știi cu adevărat că vrei să faci asta, pentru că asta presupune să ai un anumit stil de viață. Dar nu vorbesc ca stil, ci să-ți asumi un mod de viață. Și e foarte important”, a spus medicul pentru Doctorcluj.ro.

Neurochirurgul a explicat asceza la care este chemat medicul, pentru a putea să vină în ajutorul pacientului.

„Asta face diferența între un medic bun și unul bun, dar care nu are perspectivă. Imaginați-vă că operez astăzi un bolnav și diseară am o petrecere și bolnavul ăla are nevoie de intervenție. Ce faci? Te duci la petrecere. Nu te mai duci la petrecere?!” a explicat el.

Mod de viață echilibrat din responsabilitate față de pacient

Pentru dr. Simion, fiecare decizie în sala de operații poartă greutatea unei vieți și a încrederii pacientului.

„Aici e cel mai important aspect, responsabilitatea unui neurochirurg sau a unui chirurg de orice fel este una uriașă. Dar, în chirurgie mai mult ca în celelalte, acel om își pune toată încrederea în tine ca medic”, spune el.

„Dacă înțelegi că responsabilitatea acelui caz este una uriașă, că e viața lui în mâinile tale, atunci nu-ți mai permiți să faci pași care pot afecta serios această încredere pe care pacientul în esență trebuie s-o aibă în tine și pe care tu ești responsabil s-o generezi.”

Nimic fără Dumnezeu

Experiența medicului clujean merge dincolo de știință. Într-un interviu acordat anul trecut revistei Q Magazine, dr. Iustinian Simion a menționat momente inexplicabile științific din sala de operații, pe care le percepe ca o intervenție divină.

„Nu aș putea să vă cuantific cât e om și cât e putere divină într-o operație neuronală, însă știu sigur că omul fără Dumnezeu nu poate realiza nimic. E doar amăgire că poate”.

Basilica.ro a publicat primul interviu cu dr. Iustinian Simion în 2023. Tema articolului a fost activitatea Grupului psaltic Anastasios, fondat de medic împreună cu fratele său, Teodor. Cei doi sunt fii de preot din Fălticeni.

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Foto credit: Facebook / Anastasios Medical