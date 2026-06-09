Sărbătoare într-o parohie tulceană: Pictura bisericii a fost sfințită după opt ani de lucrări

Episcopul Visarion al Tulcii a sfințit duminică pictura Bisericii „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiu, după opt ani de lucrări.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a evidențiat legătura dintre Duminica Tuturor Sfinților și chemarea fiecărui creștin de a urma calea Evangheliei.

„Lăsând toată grija cea lumească, să ne luăm crucea și să-L urmăm pe drumul acestei vieți pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să dobândim și noi sfințenia”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul Tulcii a a subliniat că Biserica este locul în care credincioșii lucrează, prin credință și fapte bune, la dobândirea mântuirii.

„Sfinții ne cheamă pe toți ca să lucrăm în laboratorul cel duhovnicesc, care este Sfânta Biserică, mântuirea fiecăruia dintre noi prin credință, har și fapte bune”.

Binecuvântare pentru parohie

Părintele paroh Dumitru Lucian a amintit etapele importante din istoria recentă a parohiei și a explicat că finalizarea picturii reprezintă împlinirea unui proiect început în urmă cu opt ani.

„Parohia noastră a fost înființată în anul 2003. Pictura am început-o în 2018, finalizând-o în 2025, iar astăzi, cu bucurie, ne putem număra și noi în rândul celor care au primit binecuvântarea sfințirii acestui sfânt lăcaș”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

La rândul său, părintele protopop Romeo-Gabriel Ispas a evidențiat importanța bisericii pentru viața religioasă a orașului și a Dobrogei.

„Biserică construită la trecerea dintr-un mileniu în altul, ca mulțumire lui Dumnezeu și ca bucurie pentru credința cea strămoșească, trăită aici, la gurile Dunării”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Visarion a oferit distincții și diplome tuturor celor care au contribuit la lucrările picturii bisericii.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii