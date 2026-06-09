Caravană medicală într-un sat băcăuan: 35 de medici și voluntari au oferit consultații gratuite

Medicii și voluntarii Caravanei medicale „Sănătate în comunitate – Pe urmele sfinților vindecători” au oferit consultații medicale gratuite sâmbătă și duminică, în localitatea Pâncești din județul Bacău.

De serviciile celor 35 de binefăcători au beneficiat aproximativ 150 de localnici de toate vârstele, care provin din medii defavorizate și nu au avut acces recent la consultații medicale specializate.

Echipa, formată din medici și studenți la Facultatea de Medicină din București, a oferit consultații clinice diverse.

Proiectul a fost realizat prin colaborarea dintre Asociația „Caravana cu Medici” – Filiala București și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în parteneriat cu Protopopiatul Sascut, Asociația „Sfântul Voivod Ștefan cel Mare” – Hârja, Primăria Comunei Pâncești, Școala Gimnazială Nr. 1 și cele cinci parohii din comună.

Prin implicarea preoților din comună au fost identificați beneficiarii, școala a pus la dispoziție spațiile pentru consultații, igienizate și dezinfectate. Primăria a sprijinit transportul persoanelor greu deplasabile și a gestionat eliminarea responsabilă a deșeurilor medicale, de asemenea protoieria a ajutat la cazarea voluntarilor.

La finalul evenimentului, în semn de mulțumire și apreciere pentru generozitatea și implicarea lor exemplară, cei 35 de voluntari și medici, precum și colaboratorii, au primit daruri și distincții din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului