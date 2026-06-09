Dr. Iustinian Simion, fiu al Fălticenilor, va primi titlul de Cetățean de Onoare al municipiului

Dr. Iustinian Simion, neurochirurg originar din Fălticeni, va fi distins cu titlul de Cetățean de Onoare al orașului natal.

Ceremonia va avea loc luni, 15 iunie 2026, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni, unde, începând de la ora 17:30, se va desfășura Gala „10 pentru Fălticeni”. Evenimentul omagiază anual oameni de știință și cultură, sportivi și persoane implicate în comunitate.

Între cei care vor primi titlul de Cetățeni de Onoare ai municipiului se numără și Pr. Ioan Argatu, parohul și ctitorul Bisericii „Învierea Domnului” din Fălticeni, care a fost recent distins cu Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distincție din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Zilele Culturii Fălticenene

Gala „10 pentru Fălticeni” face parte din Zilele Culturii Fălticenene, serie de manifestări organizate de Asociația Fălticeni Cultural.

Manifestările vor debuta duminică, 14 iunie 2026, la ora 19:00, cu o conferință susținută de dr. Iustinian Simion la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”.

Prelegerea va trata două teme: „Neurochirurgia – între rădăcini și viitor” și „De la Fălticeni și moștenirea Sofiei Ionescu Ogrezeanu la evoluția neurochirurgiei moderne”.

Neurochirurgul cu origini fălticenene este fondator și director general al Clinicii Anastasios Medical, rețea medicală cu peste 100 de angajați și aproximativ 150 de medici colaboratori, precum și coordonator al activității de neurochirurgie de la Spitalul Militar Cluj-Napoca, informează Cronica de Fălticeni.

A realizat aproximativ 3.000 de intervenții chirurgicale până la vârsta de 33 de ani, cu rezultate clinice foarte bune în gestionarea cazurilor complexe și colaborează cu centre de excelență internaționale de pe mai multe continente.

Medicul a fondat, împreună cu fratele său, Teodor, Grupul Psaltic Anastasios, din care fac parte mai mulți medici.

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Sursa foto: Facebook / Dr. Iustinian Simion