IPS Atanasie: Postul Sfinților Apostoli este o chemare la redescoperirea adevăratei noastre identități creștine

„Postul Sfinților Apostoli este și o chemare la redescoperirea adevăratei noastre identități creștine”, a subliniat Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj transmis credincioșilor la începutul postului.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că Biserica este apostolică nu doar prin continuitatea ei istorică, ci prin aceeași viață în Hristos și aceeași mărturisire vie care se transmite din generație în generație.

„Apostolicitatea Bisericii înseamnă păstrarea nealterată a adevărului Evangheliei propovăduite de Apostoli, continuitatea harului și a comuniunii în Hristos, precum și chemarea neîncetată la sfințenie și mărturisire”.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a accentuat că fiecare generație de creștini este chemată să devină purtătoare vie a credinței apostolice care luminează și înnoiește lumea.

„Biserica rămâne apostolică prin fidelitatea față de Evanghelie, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin chemarea neîncetată la sfințenie și la mărturisire”.

Îndemn la citirea Sfintei Scripturi

IPS Atanasie a îndemnat la folosirea perioadei de post ca timp de apropiere față de Sfânta Scriptură.

„Acest post ne cheamă și la apropierea de cuvântul viu al Sfintei Scripturi, mai ales de Epistolele Apostolilor. În paginile lor se simte arderea Duhului Sfânt și puterea unei credințe care a schimbat lumea”.

„Citindu-le cu inimă deschisă, descoperim că Evanghelia nu aparține doar trecutului, ci rămâne mereu vie și lucrătoare, capabilă să lumineze și astăzi viața omului”, a adăugat Arhiepiscopul Atanasie.

Perioadă a comuniunii

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este încă un prilej de comuniune a românilor din diaspora în jurul Sfintei Euharistii.

„În diaspora, Biserica devine adesea locul unde dorul de casă se transformă în rugăciune, iar comunitatea credincioșilor se face familie duhovnicească. În jurul Sfântului Potir, în rugăciunea comună și în sărbătorile trăite împreună, simțim că nu suntem singuri și că Hristos unește inimile dincolo de orice distanță”.

„Postul Sfinților Apostoli rămâne un drum de întoarcere către izvoarele vii ale Bisericii: către Duhul Sfânt, către rugăciune, către comuniune și către bucuria unei vieți trăite în Hristos. Este vremea în care sufletul se poate limpezi, inima se poate înmuia, iar omul poate redescoperi pacea pe care numai Dumnezeu o dăruiește”, a evidențiat arhiepiscopul.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a încheiat cu îndemnul de a parcurge postul cu bucurie: „Să petrecem, așadar, aceste zile cu inimă trează, cu dor după Dumnezeu și cu bucuria de a merge pe urmele celor care au luminat lumea prin credința și jertfa lor”.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Perioada de post a debutat luni și se va încheia în data de 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Cu o durată de 21 de zile, acest post este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi de peste an din punct de vedere alimentar. Potrivit calendarului bisericesc, din cele 21 de zile de post, 12 vor avea dezlegare la pește.

Durata Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel este influențată de sărbătoarea Învierii Domnului.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord