Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Hram la Mănăstirea Antim: PS Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre puterea credinței celor 40 de Mucenici din Sevastia

„Privind cu admirație la pilda celor 40 de Mucenici, să le urmăm credința”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, luni, la hramul Mănăstirii Antim din Capitală.

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Arhiepiscopul Atanasie a celebrat alături de comunitate 10 ani de slujire la Milton Keynes, Anglia

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a celebrat duminică, alături de românii ortodocși din comunitate, un deceniu de slujire la Parohia Milton Keynes din Marea Britanie.

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Sute de tineri sunt așteptați la pelerinajul pe jos dedicat Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula

Sute de tineri sunt așteptați să participe la cea de a 16-a ediție a „Pelerinajului Tinerilor pe Jos”, pe traseul Iclod – Mănăstirea Nicula, informează Radio Renașterea. Acest eveniment este dedicat Maicii Domnului, fiind în preajma praznicului Bunei Vestiri.

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Aproximativ 500 de icoane au fost dăruite mamelor din maternitățile sucevene

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a dăruit aproximativ 500 de icoane mamelor și celor care le îngrijesc din maternitățile sucevene.

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Un gest frumos pentru mame: Comunitatea românească din Roma a sărbătorit 8 Martie printr-un eveniment caritabil

Comunitatea românească din Roma a sărbătorit duminică Ziua Internațională a Femeii printr-un eveniment caritabil. Acțiunea a fost organizată sub deviza „Un gest frumos pentru mame”.

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