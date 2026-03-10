Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.
Hram la Mănăstirea Antim: PS Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre puterea credinței celor 40 de Mucenici din Sevastia
„Privind cu admirație la pilda celor 40 de Mucenici, să le urmăm credința”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, luni, la hramul Mănăstirii Antim din Capitală.
Arhiepiscopul Atanasie a celebrat alături de comunitate 10 ani de slujire la Milton Keynes, Anglia
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a celebrat duminică, alături de românii ortodocși din comunitate, un deceniu de slujire la Parohia Milton Keynes din Marea Britanie.
Sute de tineri sunt așteptați la pelerinajul pe jos dedicat Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula
Sute de tineri sunt așteptați să participe la cea de a 16-a ediție a „Pelerinajului Tinerilor pe Jos”, pe traseul Iclod – Mănăstirea Nicula, informează Radio Renașterea. Acest eveniment este dedicat Maicii Domnului, fiind în preajma praznicului Bunei Vestiri.
Aproximativ 500 de icoane au fost dăruite mamelor din maternitățile sucevene
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a dăruit aproximativ 500 de icoane mamelor și celor care le îngrijesc din maternitățile sucevene.
Un gest frumos pentru mame: Comunitatea românească din Roma a sărbătorit 8 Martie printr-un eveniment caritabil
Comunitatea românească din Roma a sărbătorit duminică Ziua Internațională a Femeii printr-un eveniment caritabil. Acțiunea a fost organizată sub deviza „Un gest frumos pentru mame”.