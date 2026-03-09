Aproximativ 500 de icoane au fost dăruite mamelor din maternitățile sucevene

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a dăruit aproximativ 500 de icoane mamelor și celor care le îngrijesc din maternitățile sucevene.

Activitatea a avut loc duminică, în contextul Zilei Internaționale a Femeii și a făcut parte din programul „Luna pentru viață”, desfășurat de eparhie.

Distribuirea icoanelor a fost realizată de preoții de caritate, care le-au binecuvântat și încurajat femeile din spitale.

Potrivit eparhiei, gestul a fost primit cu emoție și bucurie, icoana Maicii Domnului fiind un semn de ocrotire, nădejde și întărire sufletească. Pentru mamele aflate în spital, icoana reprezintă și o chemare la rugăciune și la încredințarea copiilor lor sub ocrotirea Maicii Domnului.

Prin această inițiativă, desfășurată într-o zi dedicată femeii și maternității, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a dorit să transmită un mesaj de prețuire, recunoștință și binecuvântare pentru toate femeile, precum și de apreciere pentru cadrele medicale care slujesc cu dăruire viața și sănătatea oamenilor.

Ziua Internațională a Femeii

Această sărbătoare este ținută în data de 8 martie, încă din 1977, când a fost desemnată ca atare de Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Biserica celebrează femeia creștină în Duminica Mironosițelor, a doua după Paști, când Patriarhul României transmite un mesaj de omagiu pentru contribuția femeilor în Biserică și societate.

Anul 2026 a fost declarat de Patriarhia Română drept Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Anul acesta este primul în care, pe tot parcursul lunii martie, este marcată și Luna Femeilor în România, după aprobarea inițiativei în Parlament și promulgarea ei de către Președintele Nicușor Dan.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților