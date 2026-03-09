Arhiepiscopul Atanasie a celebrat alături de comunitate 10 ani de slujire la Milton Keynes, Anglia

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a celebrat duminică, alături de românii ortodocși din comunitate, un deceniu de slujire la Parohia Milton Keynes din Marea Britanie.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre Sf. Grigorie Palama, căruia i-a fost dedicată a doua duminică din Postul Mare, și despre evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum, citită, conform rânduielii, la Sf. Liturghie.

„Astăzi pășim spre al doilea popas duhovnicesc în călătoria noastră anevoioasă spre urcușul tainicei Învieri”, a spus părintele arhiepiscop.

„Dacă în prima duminică a Sfântului și Marelui Post am sărbătorit Ortodoxia, precum și dreapta ei mărturisire și trăire, în a doua duminică, dedicată Sfântului Ierarh Grigorie Palama (14 noiembrie +1359), prăznuim o prelungire a biruinței Ortodoxiei, una a harului și a luminii dumnezeiești.”

În căutarea luminii duhovnicești

„Prima duminică a fost una a prăznuirii icoanei și, prin urmare, a cinstirii ei, iar a doua duminică este o amintire și o cinstire a luminii din icoană – lumina harului care izvorăște din chipul cel sfânt al lui Dumnezeu – aici se află taina descoperită de cei pe care Biserica i-a numit isihaști, taină cu care purcedem și noi, mai departe, în călătoria dumnezeiescului Post”, a adăugat ierarhul.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat că învățătura Sfântului Grigorie Palama ne amintește că viața creștină nu se reduce la o simplă împlinire exterioară a unor rânduieli, ci este o împărtășire vie din harul lui Dumnezeu, care luminează viața omului și îl conduce pe drumul sfințirii.

„Întreaga perioadă a Triodului și însuși inima Marelui Post, nu este altceva decât o tainică căutare a Luminii lui Hristos care luminează tuturor, cf. Liturghiei Sf. Grigorie cel Mare (Dialogul)”, a spus Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Domnul dăruiește lumina iertării și învierii

Înaltpreasfinția Sa a mai explicat faptul că evanghelia despre vindecarea paraliticului contrastează doar în aparență cu tema luminii necreate adusă de Duminica Sfântului Grigorie Palama.

„Domnul, care a biruit moartea omului prin moartea Sa, dăruind iertare și viață întregii lumi, este Cel care astăzi, prin iertarea dăruită sufletului slăbănogului din Capernaum, aduce înviere trupului celui neputincios coborât de către prieteni prin acoperișul casei (păcatelor noastre)”, a spus părintele arhiepiscop.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a oferit câte o Gramată Aniversară parohiei și părintelui paroh Vasile Ciprian Burcă, în semn de recunoștință pentru slujirea jertfelnică și lucrarea pastorală desfășurată de-a lungul a zece ani.

Omagiu femeii creștine

În contextul zilei de 8 martie, ierarhul a adresat și un gând de apreciere pentru femeia creștină, subliniind rolul ei esențial în viața Bisericii și a familiei.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că, de-a lungul istoriei Bisericii, femeile au fost adevărate mărturisitoare ale credinței, de la femeile mironosițe până la mucenițele, cuvioasele, soțiile și mamele care au păstrat și au transmis credința în familie și în comunitate.

Acest gând se înscrie și în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al celui Comemorativ al femeilor sfinte din calendar, care aduc în atenție contribuția duhovnicească a femeii în viața Bisericii, a amintit ierarhul.

La final, părintele paroh i-a mulțumit ierarhului pentru slujire, iar copiii din parohie au prezentat momente artistice dedicate mamelor.

Parohia este pusă sub ocrotirea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian și a Sfintei Mucenițe Iustina Fecioara.

Citește cuvântul integral în limba română al ierarhului aici. Ascultă evanghelia duminicii și cuvântul ierarhului în engleză aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord