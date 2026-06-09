Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Mitropolitul Teofan, despre libertate: Liber înseamnă să fii slobod de patimi, să nu te conducă păcatul

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și de Mitropolit al Basarabiei, a vorbit duminică despre ce presupune libertatea, în Parohia „Sfântul Nicolae” – Chiperești, județul Iași.

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Un nou ansamblu parohial a fost sfințit într-o comunitate din județul Bacău: A fost edificat în memoria eroilor țării

IPS Ioachim și PS Teofil Trotușanul au sfințit duminică ansamblul parohial din satul Scutaru, dedicat eroilor care și-au jertfit viața pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial.

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Volume apărute la Editurile Patriarhiei Române au fost lansate la Bookfest

Mai multe volume publicate de Editurile Patriarhiei Române au fost prezentate sâmbătă la Salonul Internațional de Carte Bookfest.

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Expoziție de icoane, vernisată în Capitală: Sfintele femei recent canonizate au inspirat lucrările participanților

O expoziție de icoane inspirate de sfintele femei recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română a fost vernisată sâmbătă la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală.

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Duminica părinților și copiilor: Episcopul Macarie a botezat o întreagă familie anglo-norvegiană

În Duminica Părinților și copiilor, Episcopul Macarie al Europei de Nord a oficiat Taina Botezului pentru o familie anglo-norvegiană la biserica parohiei din Ålesund, Norvegia.

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